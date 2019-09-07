Teröristler sınırda dolaşmayı sürdürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () –SURİYE’nin kuzeyine kurulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD askerleri yarın karadan ilk devriye faaliyetini gerçekleştirecek. Yarın yapılacak devriye öncesi Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Telabyad kentinde ise PKK/YPG’li teröristlerin halen silahlarıyla dolaştığı Türkiye sınırından net şekilde görülüyor.

Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’nin güneyinde terör koridoru oluşturmasını engellemek ve yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne imkan tanımak için Fırat’ın doğusuna askeri harekat yapma isteğini dile getirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile daha önce Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeyi terör örgütlerinden arındırarak 300 bini aşkın kişinin geri döndükleri topraklarında huzur içerisinde yaşamasının önünü açan Türkiye, Fırat’ın doğusunda da benzer bir harekat ile huzurlu bir ortam oluşturmayı hedeflediğini ilan etti. Türkiye’nin bu talebine diplomatik olarak engel olmak isteyen ABD ve batılı ülkeler, uzun süre bu konuda çeşitli bahaneler üretti. Ancak, bu konuda geri adım atmayan Türkiye, operasyon kararlılığını ortaya koyunca ABD’li askeri heyet, 5-7 Ağustos tarihlerinde Ankara’ya geldi ve Milli Savunma Bakanlığı’nda iki ülke heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke tarafından Suriye’nin kuzeyine güvenli bölge kurulması ve buranın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına varıldı.

Yapılan görüşmeler ve varılan mutabakatın ardından ABD’li askerlerden oluşan heyet 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale’de yapılan incelemeler sonrası iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülkenin generallerinden oluşan askeri heyetinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı merkez tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve ilk etapta havadan helikopter ile ortak uçuş yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının görüntüler almaya başladığı Suriye’nin kuzeyindeki bölgede Türk ve ABD helikopterleri tarafından bugüne kadar 3 kez ortak uçuş yapıldı. Keşif ve gözetleme yapılan hava devriyesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke askerleri tarafından karadan ortak devriyenin Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınır hattına askeri araç sevkiyatının sürdüğü, sınır hattındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde ise teröristlerin faaliyetlerini ayrı şekilde sürdürdüğü görüldü.

SİLAHLA NÖBET TUTUYORLAR

Çevresinde kazılı hendeklerin halen kapatılmadığı Telabyad’daki yüksek binaların neredeyse tamamının çatılarına kum torbaları ile siperler oluşturulduğu görüldü. Siperler oluşturulan binaların çatılarında görülen PKK/YPG’li teröristlerin aynı zamanda Türkiye sınırına yakın bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında silahlarıyla nöbet tutup, devriye dolaştıkları da görüldü. Ortak devriye öncesi teröristlerin silahlı şekilde Telabyad’da rahat şekilde dolaşmaları Türkiye tarafından da net şekilde görülebiliyor.

