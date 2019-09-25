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Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna...
GÜVENLİK 25.09.2019, 15:02
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD’li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD’li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.
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