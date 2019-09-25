Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.



Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD’li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.