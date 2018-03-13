Terörden kurtulan Suriyeliler'e ekmek ve gıda yardımı

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütünden arındırılan Afrin’e bağlı köylerde yaşamını sürdürenlere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ekmek ve gıda yardımı yapılıyor.Afrin’deki terör örgütlerinin tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çok sayıda köy teröristlerden arındırılarak özgürleştirildi. TSK tarafından özgürleştirilen ve kontrolü Özgür Suriye Ordusu’na geçen köylerde yaşayanlar harekattan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederken; terör örgütünün baskısından kaçan çok sayıda aile geri döndü.Teröristlerin baskısının son bulmasıyla yeni yaşamlarına adapte olmaya çalışan ancak hem harekatın devam etmesi hem de bazı bölgelerde halen operasyonların sürmesi nedeniyle sıkıntı içerisinde olan sivillerin yardımına da Türkiye’den gelen İnsani Yardım Vakfı yetişti.Kilis’ten gelen İnsani Yardım Vakfı ekibi terörden arındırılan Mezra, Meryemeyn, İnab ve Maareste köylerinde bulunan ailelere ekmek ve gıda yaptı. ÖSO üyeleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ekmek ve gıda yardımı yapan İHH görevlisi Yakup Alaca, Afrin kırsalındaki tüm köylere yardım ulaştırdıklarını ifade etti. Terör baskısından kurtulan sivillere yardımların süreceğini belirten Alaca, acil ihtiyaç olduğu için günlük olarak tüm köylere ekmek ulaştırdıklarını ifade etti.İHH’nın kendilerine ulaştırdığı sıcak ekmek ve gıda ile mutlu olan Suriyeliler ise hem yardıma hem de harekat ile köylerinde terör tehdidini sonlandıran Türkiye’ye teşekkür etti.FOTOĞRAFLI