Terör propagandasından yargılanan sanığa, hakimden hayat dersi

ERZURUM'da Facebook'tan PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'yi övücü yazı ve fotoğraflar paylaşan Bülent K., yargılandığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı, şu an askerde olan tutuksuz sanığa, "Bu devlet sana ne kötülük yaptı? Bu paylaşımlar çok ağır, devlet bunları hak etmedi. Sen bu devlete nankörlük yaptın ama bu devlet sana bir şans daha veriyor. 5 yıl suç işlememen halinde hükmün açıklanmasını erteliyoruz" dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan Bülent K.'nin Facebook hesabı üzerinden terör örgütü propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında hesabı incelenen Bülent K.'nin kapak resmi olarak bölücü terör örgütü mensubu bir PKK'lı teröristin fotoğrafını kullandığı belirlendi. Bülent K. hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Bülent K.'nin Türk askerinin bayrak önünde çekilmiş fotoğrafının üzerine küfür içerikli yazı yazıp, DEAŞ'lı teröristlerin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştığına yer verildi. İddianamede, Bülent K.'nin harabe halde olan bir eve ilişkin fotoğrafın üst kısmına "Türk bayrağını neden sevmiyoruz? Fotoğraf konuşuyor, bize ne gerek var. Kürtlerin evleri yıkılırken, katledilirken hep bu bayrak çekildi" diye yazdığı belirtildi.

FETÖ'YÜ ÖVDÜ

FETÖ/PDY terör örgütünün anayasal düzeni yıkmaya yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı darbeyi haklı gösterecek ve över nitelikte "Allahım sana şükürler olsun TSK yönetime el koydu. Hangi görüşten olursan ol sokağa çıkma" diye paylaşım yapan Bülent K.'nin iddianamede, girişim başarısız olunca bu kez "Bu film çok heyecanlıydı. Bu saate kadar uykusuz bıraktınız beni. Allah belanızı versin böyle darbe hiçbir yerde yok" yazdığı belirtildi. İddianamede, yapılan değerlendirme neticesinde, şüphelinin bölücü terör örgütü PKK sempatizanı olduğunun yaptığı paylaşımlar neticesinde açıkça görüldüğü vurgulandı.

'BU DEVLET SANA NE YAPTI?'

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılan Bülent K., askerlik yaptığı Tekirdağ'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. İddianameyi okuyan Mahkeme Başkanı, Bülent K.'ye "Bu devlet sana ne kötülük yaptı? Bu paylaşımları devlet hak etmedi. Bu kadar ağır paylaşımları ben kabul edemiyorum. Bana bunu izah et" dedi.

ÇOK PİŞMANIM

O dönem arkadaş çevresinin çok kötü olduğunu söyleyen Bülent K., paylaşımlarından çok pişman olduğunu ifade etti. Şu an asker olduğunu aktaran Bülent K., "O zamanki arkadaşlığım, ortamım çok kötüydü. Şimdi devletime askerlik yapıyorum. Yaptıklarım için çok üzgünüm. Beni bağışlayın çok pişmanım" diye konuştu.

1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, Bülent K.'yi 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme Başkanı, sanığa "Sen bu devlete nankörlük yaptın ama bu devlet sana bir şans daha veriyor. 5 yıl suç işlememen halinde hükmün açıklanmasını erteliyoruz" dedi.