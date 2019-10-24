Terör propagandasına 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan H.K., B.K., A.D., H.K. ve M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



