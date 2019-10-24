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Terör propagandasına 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2’si...
GÜVENLİK 24.10.2019, 18:13
ADIYAMAN'da, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan H.K., B.K., A.D., H.K. ve M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan H.K., B.K., A.D., H.K. ve M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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