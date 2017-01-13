Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

Terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan ve sosyal medya hesabından bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı ileri sürülen H.E., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. H.E.'nin evindeki aramalarda...

Terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan ve sosyal medya hesabından bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı ileri sürülen H.E., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. H.E.'nin evindeki aramalarda ruhsatsız otomatik tüfek ile tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Torbalı İlçesi'nde yaşayan H.E.'nin bir sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından, bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı yönünde ihbar alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.E.'nin adresinin belirlenmesinin ardından, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda H.E. gözaltına alındı, evinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 43 mermi ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan H.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55