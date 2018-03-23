Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Terör propagandası yaptığı iddia edilen işçi tutuklandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi Cesur Karagül, tutuklandı. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron...

Terör propagandası yaptığı iddia edilen işçi tutuklandı
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi Cesur Karagül, tutuklandı.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan Cesur Karagül, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptı. İhbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Karagül, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Cesur Karagül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314