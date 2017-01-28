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Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi'nde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup...

Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi'nde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişileri takibe aldı. Polis, Havuzlar Mahallesi ile Nusratiye Mahallesinde toplam üç eve eşzamanlı baskın yaparak, R.A., V.K., D.K.’yı gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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