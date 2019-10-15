Terör örgütünün sözde sorumluları kaçmaya başladı

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki sözde sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp, sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekâtta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri öğrenildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp, sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi. Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına ölüme gönderdiği, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca, Barış Pınarı Harekâtı ile köşeye sıkışan terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.



