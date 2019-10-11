Son Dakika
Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi
VAN'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan H.D. (64) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Van'da terör örgütünden...
GÜVENLİK 11.10.2019, 15:09
VAN'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan H.D. (64) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Z.K., adlı kadın teröristin polis ifadesinde PKK'ya katılmasını sağlayan kişinin H.D., olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Aile içi şiddet yaşayan ve aynı zamanda yakını olan Z.K.,'yı terör örgütüne katılmasını sağladığı gerekçesiyle 20 Haziran günü tutuklanan sanık H.D., hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamladı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık H.D.,'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, sanığın yeğeninin de terör örgütüne katılımını sağladığı, söz konusu teröristin ise 11 Eylül 2011'de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İddianemede sanık H.D.,'nin örgüte katılmaya ikna ettiği Z.K'nın, biletini alarak gönderdiği belirtilerek, "H.D'nin eyleminin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu işlediği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli kanaatin oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi.
Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Z.K., adlı kadın teröristin polis ifadesinde PKK'ya katılmasını sağlayan kişinin H.D., olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Aile içi şiddet yaşayan ve aynı zamanda yakını olan Z.K.,'yı terör örgütüne katılmasını sağladığı gerekçesiyle 20 Haziran günü tutuklanan sanık H.D., hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamladı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık H.D.,'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, sanığın yeğeninin de terör örgütüne katılımını sağladığı, söz konusu teröristin ise 11 Eylül 2011'de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İddianemede sanık H.D.,'nin örgüte katılmaya ikna ettiği Z.K'nın, biletini alarak gönderdiği belirtilerek, "H.D'nin eyleminin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu işlediği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli kanaatin oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2