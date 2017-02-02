Terör örgütü üyesi sahte kimlikle pasaport almak isterken yakalandı

BURSA'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 26 yaşındaki İ.G., yurt dışına kaçmak için sahte kimlikle pasaport almak isterken yakalandı.PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan İ.G., Bursa'ya gelerek, Arabayatağı Mahallesi'nde oturmaya başladı. İ.G., yurt dışına kaçmak için sahte kimlik ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken, polis tarafından gözaltına alındı.2015 yılında teslim olan iki teröristin, İ.G.'nin kırsal alanda faaliyet gösterdiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Üniversite 4'üncü sınıf öğrencisi olan İ.G.'nin üstünden, üzerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu iki sahte kimlik çıktı. Hakkında yakalama emri olan İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.