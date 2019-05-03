Terör örgütü şüphelilerini yurt dışına kaçıran 10 organizatör tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü şüphelileri ile göçmenleri yurt dışına kaçırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışmada, bazı şüpheliler tespit edilerek, takibe alındı. Takipte, FETÖ/PDY başta olmak üzere diğer terör örgütü şüphelileri ile yurda kaçak olarak girip, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri para karşılığında Yunanistan ve Bulgaristan'a geçiren organizatörlerin kimlikleri belirlendi. Polis, Edirne ve İstanbul'da belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda Y.S., O.D., Ü.D.K., K.Ç., C.M., S.Ş., M.T, S.Ç, B.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 lastik bot ve kürek takımı, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 1088 fişek, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve 516 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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