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Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK...
GÜVENLİK 23.09.2019, 15:22
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A., düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrülünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A., düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrülünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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