Terör örgütü propagandasına 1.5 yıl hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERi,()– KAYSERİ’de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 32 yaşındaki Bayram Aydın, 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de hamallık yapan Bayram Aydın, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 ay önce tutuklanarak Nevşehir Cezaevi'ne konuldu. Aydın'ın yargılanmasına Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya sanık Bayram Aydın ve avukatı hazır bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmanın suç olduğunu bilmediğini söyleyen Aydın, “Sosyal medyayı yeni kullanmaya başladım. Nasıl paylaşılır, nasıl beğeni yapılır bilgim pek fazla yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti Bayram Aydın'a terör örgütü propagandası suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Aydın tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliye edildi.

