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Terör örgütü PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Tutkulu Mezrası kırsalında...

Terör örgütü PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Tutkulu Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen iki sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 6 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 1 benzinli jeneratör, 8 70 litrelik dolu mazot jelikanı, 6 adet 20 litrelik dolu benzin bidonu, 4 battaniye, 1 naylon branda, 4 dolu küçük tüp, 18 litre mazot, 1 balta, 1 balyoz, 1 çekiç, 100 metre dağcı ipi, 1 tüplü ocak, 2 hilti ucu, 2 güneş paneli, 12 porselen kase, 1 el testeresi, 12 su bardağı, 100 metre uzatma kablosu,1 akü, 1 tepsi, 4 yemek tenceresi, 1 düdüklü tencere, 2 defter, 2 demir murç, 1 güç kaynağı, 10 ampül, 1 USB girişli led ışık, 500 konserve, 5 kilogram şeker, 2 plastik su pompası, 1 gaz sobası, 500 hazır çorba, 3 kilogram deterjan ve 4'lü sabun, 500 kuru ekmek, 10 adet 2 metre tahta, 2 adet 75 litrelik bidonda benzin, 30 metre halıfleks ve 50 metre ince naylon bulundu. Bulunan malzemeler imha edildi.

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