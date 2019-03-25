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Terör örgütü PKK'nın çaresizliği görüşmelere yansıdı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla, yurt içi ve Irak kuzeyinde eylem yapamayacak duruma gelen teröristlerin çaresizliği, Kandil bölgesindeki PKK'nın sözde yönetici kadrosunun yaptığı görüşmelere yansıdı. Türk...

Terör örgütü PKK'nın çaresizliği görüşmelere yansıdı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla, yurt içi ve Irak kuzeyinde eylem yapamayacak duruma gelen teröristlerin çaresizliği, Kandil bölgesindeki PKK'nın sözde yönetici kadrosunun yaptığı görüşmelere yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu teknolojik imkânları da kullanarak azimle gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in nefes alamaz hale getirdiği teröristlerin çaresizliği, Kandil bölgesindeki PKK'nın sözde yönetici kadrosunun yaptığı görüşmelere yansıdı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; bölücü örgütün sözde yönetici kadrosunun görüşmelerinde, 2018 yılının kendileri için ağır kayıplarla geçtiği, teröristlerin sadece taciz eylemleri yapabildiği, yapılan eylemlerden sonuç alınamadığı gibi, hareket edemedikleri için yurt içindeki teröristlerle bağlantılarının koptuğu, 'Türkiye'dekiler bu bahar hayatta kalıp eylem yapamazlar' görüşünün hakim olduğu öğrenildi. Görüşmelerde, teröristlerin umutsuzluktan dolayı sözde yönetici kadrosunun talimatlarını dinlenmedikleri de belirlendi. Ortaya çıkan bu durumun sorumluluğu kadın teröristlere yüklenerek, umutsuzluğun, beraberinde disiplinsizlik ve örgütten kaçışları da getirdiğinin, örgütün sözde yönetici kadrosu tarafından görüşmelerde ifade edildiği tespit edildi.

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