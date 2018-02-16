Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik Mardin'de düzenlenen operasyonda, aralırında birinin sözde bölge sorumlusu olduğu toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan ihbar doğrultusunda Ömeryan olarak bilinen Nusaybin, Midyat ve Ömerli üçgenindeki kırsalda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçlarının da (İHA) kullanıldığı operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı PKK'lılar Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.



Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait mühimmat, örgütsel kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.