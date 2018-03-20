Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

Terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Türkiye için canım feda

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Aziz B. (35), sağlık kontrolüne getirildiği sırada, gazetecilere "Türkiye için canımı feda ederim. En büyük komutan,...

Terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Türkiye için canım feda

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Aziz B. (35), sağlık kontrolüne getirildiği sırada, gazetecilere "Türkiye için canımı feda ederim. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin" dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aziz B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Vatanımı seviyorum. Türkiye'mi çok seviyorum. Vatanıma canım kurban. En büyük, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti, çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim. Kimler üzerimizde isim yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti tektir. En büyük komutanım, Recep Tayyip Erdoğan. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin" dedi.
Şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314