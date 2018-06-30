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Terör operasyonunda 'Dur' ihtarına uymayan bir kişi öldü

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyon sırasında, askeri araca yaklaşan ve 'Dur' ihtarına uymayan bir kişi açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin 'Samandöken köyünden...

Terör operasyonunda 'Dur' ihtarına uymayan bir kişi öldü
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyon sırasında, askeri araca yaklaşan ve 'Dur' ihtarına uymayan bir kişi açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin 'Samandöken köyünden İ.K. (34) olduğu belirlendi.
Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.00 sularında Jandarma Genel Komutanlığı'na gelen bir ihbarda, Göle ilçesi Samandöken köyü yakınlarındaki bir bölgede 4 kişilik silahlı bölücü terör örgütü mensuplarının olduğu bilgisinin verildiği bildirilerek 
şöyle denildi:
"İhbar mahalline yakın bir bölgede görev icra etmekte bulunan kuvvetler ihbarda belirtilen söz konusu bölgeye yönlendirilmiş, bölgeye yaklaşan güvenlik kuvvetleri kişilerden birinin orman içine kaçtığını, diğerinin orman kenarındaki hendeği kullanarak Kobra aracına yaklaşmaya çalıştığı görülmesi üzerine, Kobra'dan bölgeye doğru yapılan atış sonucu araca yaklaşmaya çalışan ve 'dur' ikazına uymayan şahıs açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede kişinin, Samandöken köyünden İ.K (34) isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir. Hem adli, hem de idari açılan olay bütün yönleri ile araştırılmaktadır. Cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir"

 

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