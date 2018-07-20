Terör operasyonunda bin dolar ile Osmaniye ve İstanbul’un haritası ele geçti

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda toprağa gömülü kullanılmaz halde bin dolar ile Osmaniye ve İstanbul il haritası ve Kobani krokisi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerinin, Amanoslar Dağları'nda, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Yarpuz köyü kırsalında yapılan operasyonda, toprağa gömülü kullanılamaz vaziyette bin dolar para, 5 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof mermisi, Osmaniye ve İstanbul il haritası ile Kobani krokisi, 2 adet örgüt kıyafeti, tırnak makası, pil, ayna, çakmak ve 5 not defteri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakıncalı olan malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

​Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.



FOTOĞRAFLI