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Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı
TERÖR örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit...
GÜVENLİK 15.11.2019, 13:28
TERÖR örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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