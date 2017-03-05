Terminalde kan davası cinayeti

ERZURUM'un Pasinler ilçesi'nde 25 yaşındaki Enis A., babasının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 44 yaşındaki Melik Kurt'u otobüs terminalinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet olayının ardından kaçan Enis A. ile ağabeyi Fehim A., Özel Harekat timleri tarafından kısa sürede yakalandı.Olay, bugün saat 15.15 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Terminale giren Melik Kurt, otobüslerin park edildiği peron yakınında beklerken yanına yaklaşan 3 kişiden Enis A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurt, olay yerinde yaşamını yitirirken görgü tanıklarının ihbarı üzerine otogara, aralarında Özel Harekat timlerinin de yer aldığı çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Cinayet olayına karışan Enis A., ağabeyi Fehim A.l ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kaçmaya başladı. Otogarın tel örgülerinden atlayarak boş araziye doğru kaçan 3 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.Özel Harekat Polislerinin de desteği ile Enis A. ve Fehim A. kısa sürede yakalandı. Enis A.'nin verdiği ilk ifadesinde Kurt'u aralarındaki kan davası sebebiyle vurduklarını belirterek, "Ben 4 yaşında iken 1996'da babam ile amcamı İzmir otogarında Mehzeher ile Haydar Kurt öldürdü. Melik Kurt kahvede cinayeti kendisinin planladığını anlatmış. Bu yüzden Melik Kurt'u vurdum" dediği öğrenildi.İki kardeş, gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli ise aranıyor. Melik Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.