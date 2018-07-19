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Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (4)

AK PARTİ'Lİ GÖKCAN: YARALI İŞÇİLERİN SAĞLIĞI İYİ Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar...

Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı (4)

AK PARTİ'Lİ GÖKCAN: YARALI İŞÇİLERİN SAĞLIĞI İYİ
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu meydana gelen göçmede demir altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Yatağan Termik Santrali'nde kömür bandının çökmesi sonucu yaralılarımız var. Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Az önce hastaneydik. Birkaçı, biraz sonra taburcu olacak. 2 işçimiz hala kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet seferber olmuş durumda. Elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Tek temennimiz işçilerimizin kurtarılması. Çöküşün sebebiyle ilgili teknik çalışmayla ilgili önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bizler de takipçisi olacağız" dedi.

Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), ()

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