Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 11 işçi yaralı/ Ek fotoğraf
19 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
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