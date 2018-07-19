Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 11 işçi yaralı (2)

YAKINLARI İŞÇİLERİN KURTARILMASINI BEKLİYOR

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demir yığını altında kalan Sezgin Kılıç ile Seray Şimşek'i kurtarma çalışmaları sürüyor. İşçilerin yakınları da olay yerine geldi. Evli ve 1 çocuk babası Seray Şimşek'in annesi Şener Şimşek, "Oğlum santralde kaynak işi yapıyordu. 10 yıldan bu yana burada çalışıyor. Birileri arayıp haber verince buraya geldim. Kurtarılmasını bekliyorum" dedi.



Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), ()



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