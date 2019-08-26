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Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (2)

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yapılan köprünün çökme anı güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, Mustafa Kavak ve Mehmet Kavak'ın köprü üzerinde...

GÜVENLİK 26.08.2019, 14:53
Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (2)

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yapılan köprünün çökme anı güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, Mustafa Kavak ve Mehmet Kavak'ın köprü üzerinde yürüdüğü, 34 FV 5313 plakalı aracın da oluşan çukura düştüğü görülüyor.

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