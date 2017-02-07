Terme'de kamyon çarpan çocuk öldü

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde, 7 yaşındaki Erdem Özcan, yolun karşısına geçerken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Samsun'un Terme İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Erdem Özcan'a bir kamyon çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Polis kamyon sürücüsünü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde, 7 yaşındaki Erdem Özcan, yolun karşısına geçerken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.