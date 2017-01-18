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Terk edilmiş dairedeki kasadan 5 tabanca çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 15 yıldan beri kullanılmayan bir binanın 4'üncü katındaki dairede bulunan kasadan 5 tabanca çıktı. Merkez Seyhan İlçesi'nin Karasoku Mahallesi'ndeki Yüreğir İşhanı'nı 4'üncü kattaki daire,...

Terk edilmiş dairedeki kasadan 5 tabanca çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 15 yıldan beri kullanılmayan bir binanın 4'üncü katındaki dairede bulunan kasadan 5 tabanca çıktı.
Merkez Seyhan İlçesi'nin Karasoku Mahallesi'ndeki Yüreğir İşhanı'nı 4'üncü kattaki daire, sahipleri iflas edince terk edildi. Yaklaşık 15 yıl boyunca kullanılmayan daire, geçtiğimiz günlerde icra yoluyla satıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen bir işadamı daireyi, satın aldı. Ofis olarak kullanmak istediği dairede tadilat yaptırmak isteyen işadamı, akşam saatlerinde çilingir yardımı ile binaya girdi. Uzun süre kullanılmadığı için yabani güvercinlerin yuvası haline gelen daireye giren işadamı, eski sahiplerinin bıraktığı çelik para kasasını fark etti. Kasayı da çilingire açtıran işadamı, eski dosyaların arasında 5  tabanca buldu. İhbar üzerine eve gelen polis, silahları incelemek üzere 'delil torbası'na koyarak Kriminal Laboratuvarı'na götürdü.

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