Terhis oldu, otobüs beklerken bonzai komasına girdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde iddiaya göre sentetik uyuşturucu madde bonzai içen 22 yaşındaki O.O. fenalaşarak, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınan O.O.'nun bugün tezkere aldığı ve memleketi Ordu'ya döneceği bildirildi.

Olay, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Keşan'da vatani görevini tamamlayan ve bugün tezkere alan O.O., İsmet İnönü Caddesi'nde özel bir seyahat firmasının yazıhanesine giderek memleketi Ordu'ya bilet aldı. İddiaya göre sentetik uyuşturucu madde bonzai içen O.O., yazıhanenin önünde otogara servis beklediği sırada fenalaşarak kaldırıma yığıldı. O.O., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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