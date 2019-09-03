Terastan düşen yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA'da yaşadığı 2 katlı evin terasından düşerek, ağır yaralanan Şehmus Demir (98), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Demir, 2 katlı evinin terasından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



