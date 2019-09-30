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Terasta uyurken maganda kurşunu ile yaralandı
GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in (18) sırtına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı. Olay, gece geç saatlerde ilçeye...
GÜVENLİK 30.09.2019, 16:26
GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in (18) sırtına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla rasgele ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in sırtına isabet etti. Acı içinde uyanarak bağıran Çelen'i gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çelen, gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla rasgele ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in sırtına isabet etti. Acı içinde uyanarak bağıran Çelen'i gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çelen, gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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