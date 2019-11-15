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Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 14 yaşında olan G.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında ağabeyinin de olduğu, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur G.K., duruşmada, Serdar A.'nın kendisine cinsel...

GÜVENLİK 15.11.2019, 13:32
Tepkisinden korktuğu için ağabeyini cinsel istismarla suçlamış
ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 14 yaşında olan G.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında ağabeyinin de olduğu, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur G.K., duruşmada, Serdar A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu; ancak durumu öğrenince bir şey yapacağından korktuğu için ağabeyi Yasin K.'yi şikayet ettiğini söyledi.
Olay, 2016 yılının Ağustos ayında, G.K.'nin sosyal medyada tanıştığı ve ilişki yaşadığı Serdar A. tarafından kaçırıldıktan 1 gün sonra eve dönmesinin ardından jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. G.K., erkek arkadaşı Serdar A.'nın kendisine önce ormanlık alanda sonra da kaçırıp, evine götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. G.K., ayrıca babası öldükten sonra vasi tayin edilen ağabeyi Yasin K.'nin de 11-12 yaşlarından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. G.K., farklı tarihlerde Y.Ü., M.B. ve B.B.'nin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Hamile olan G.K.'nin gebeliği, 8'inci haftada sonlandırıldı. Yapılan DNA testinde, bebeğin babasının, Serdar A. olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ağabey Yasin K. ve Serdar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ü., M.B. ve B.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor raporuyla yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen G.K.'nin, yaşadığı olayların hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğu belirtildi.
DAVA AÇILDI
Şüpheliler hakkında 'cinsel istismar', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur G.K., tutuklu sanıklar Yasin K. ve Serdar A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren G.K., ağabeyiyle ilgili olan şikayetini geri çekmek istediğini söyledi. Ağabeyini, tepkisinden korktuğu için suçladığını öne süren G.K., "Bana bir şey yapmadı. Ben ağabeyimi korktuğum için şikayet ettim. Serdar benim yaşımı biliyordu. Kent ormanında birlikte olmuştuk. Ben yaşımın 14 olduğunu söyledim. Y.Ü. ile de kahvede ilişkiye girdik" dedi. 
Serdar A. ise mağdurla sosyal medyada tanıştıktan sonra görüşmeye başladığını belirterek, "Orada 1983 yazıyordu doğum tarihi; ancak ben bunun doğru olmadığını biliyordum. Ben yaşını sorduğumda bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Buluşmamızda yaşını bilmiyordum sonra tekrar sorma gereği duymadım. En son kaçırdığımda bana, 'Ben günümü doldurdum. Evlenebilirim' dedi. Evde ilişkiye girdikten sonra kimliğini ilk kez gördüm" diye konuştu. 
Önceki duruşmada ifade veren Yasin K. ise söyleyecek sözü olmadığını belirtti.
TAHLİYE TALEPLERİNE RET
Serdar A.'nın avukatı, mahkeme heyetine, müvekkiliyle mağdurun sosyal medyadaki konuşmalarını delil olarak sunup, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. 

 

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