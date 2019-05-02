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Tepki çeken paylaşıma gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde, geçen günlerde 5 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar olayını, sosyal medya hesabından övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve büyük tepki...

Tepki çeken paylaşıma gözaltı

Davut CAN/İZMİR, ()- İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde, geçen günlerde 5 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar olayını, sosyal medya hesabından övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve büyük tepki gören M.I.T., İzmir’de gözaltına alındı.
Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi'nde Geçen 22 Nisan'da 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası olayıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından yapılan, '4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa...' yazılı paylaşım büyük tepki çekti. Paylaşımı yapan kadının M.I.T. olduğunun ve İzmir'de yaşadığının tespit edilmesi üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka’da oturduğu belirlenen M.I.T.’yi, evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.I.T.’nin, buradaki ilk ifadesinde, “Neden böyle bir şey paylaştığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Zaten yazdıktan sonra silmeye çalıştım, ancak bilgisayarı o kadar çok hızlı kullanamadığım için hemen silemedim. Ben silene kadar da çoktan yayılmış. Böyle bir şey yaşandığı için büyük pişmanlık duyuyorum" dediği öğrenildi.
M.I.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

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