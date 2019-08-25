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Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı (2)
TUTUKLANDI İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()
GÜVENLİK 24.08.2019, 16:15
TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()
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