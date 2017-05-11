Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Doğubeyazit Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iki ayrı noktaya atılan roket neticesinde iki askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 8 askerin yaralandığını açıkladı



TSK'dan yapılan açıklamada,"11 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.30 sularında Ağrı/Doğubeyazıt Tendürek Dağı kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı unsurlarınca yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iki ayrı noktadan atılan roket neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız tedavi maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmiştir. Müteakiben çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 8'E YÜKSELDİ



Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen takviye birlikler ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada operasyonda 3 teröristin daha öldürüldüğü belirtildi. Böylece bölgede öldürülen PKK'lı sayısı 8'e yükseldi.