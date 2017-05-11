Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var. 5 terörist ölü ele geçti (3)

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği'nden, Tendürek Dağı'ndaki çatışmayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkii'nde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Uzman Çavuşumuz intikal sırasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu, 1 Uzman Çavuşumuz ise çatışma esnasında şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 11 Uzman Çavuşumuz ise yaralanmıştır. Durumları ağır olan 2 askerimiz Van'a sevk edilmiş, diğer askerlerimizin tedavisi Doğubayazıt Devlet hastanesinde yapılmaktadır."

Ağrı Valisi Vali Musa Işın, Doğubayazıt'a giderek hastanede tedavileri süren yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı.