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Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var. 5 terörist ölü ele geçti (3)

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA Ağrı Valiliği'nden, Tendürek Dağı'ndaki çatışmayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkii'nde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan...

Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var. 5 terörist ölü ele geçti (3)

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA
Ağrı Valiliği'nden, Tendürek Dağı'ndaki çatışmayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkii'nde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Uzman Çavuşumuz intikal sırasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu, 1 Uzman Çavuşumuz ise çatışma esnasında şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 11 Uzman Çavuşumuz ise yaralanmıştır. Durumları ağır olan 2 askerimiz Van'a sevk edilmiş, diğer askerlerimizin tedavisi Doğubayazıt Devlet hastanesinde yapılmaktadır."
Ağrı Valisi Vali Musa Işın, Doğubayazıt'a giderek hastanede tedavileri süren yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı.

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