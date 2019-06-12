Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.