Tendürek Dağı'nda çatışma:1 şehit, 6 yaralı (2)

DOĞUBAYAZIT (Ağrı),() - AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bu sabah bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 6 güvenlik güvenlik görevlisi yaralandı.

Doğubayazıt- Çaldıran karayolunu dün öğleden sonra kesip TIR'ları ateşe veren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. Bölgede yapılan operasyonda bugün tespit edilen bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.



