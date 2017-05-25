Tendürek Dağı'nda çatıma; şehit ve yaralılar var (1)

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit ve yaralılar olduğu belirtildi.

Doğubayazıt- Çaldıran karayolunu dün öğleden sonar kesip TIR'ları ateşe veren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterlerin desteğinde operasyon başlatılmıştı. Bölgede operasyon devam ediyor.