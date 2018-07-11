Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

Temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelde temizlik yaparken akıma kapılan Ahmet Şahanoğlu (30) yaşamını yitirdi. Kemer'e bağlı bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda saat 00.30 sıralarında...

Temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelde temizlik yaparken akıma kapılan Ahmet Şahanoğlu (30) yaşamını yitirdi.
Kemer'e bağlı bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda saat 00.30 sıralarında yer temizleme makinesiyle temizlik yapan Ahmet Şahanoğlu, makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu'nun cansız bedeni önce Kemer Devlet Hastanesi morguna burada yapılan incelemenin ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325