Temizlik maddesinden fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir ortaokuldaki koridor temizliğinde kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 21 öğrenci ile 1 personel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrenci ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda temizlik görevlisi Y.K. (40) ile bazı öğrencilerin bugün sabah fenalaşması üzerine, okula ambulans çağrıldı. Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 21 öğrenci ile ve personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi. Yapılan ilk incelemede, Y.K.'nin teneffüs sırasında okulun ikinci katında bulunan koridoru çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı bulunan temizlik maddesiyle silmesi sonrası kimyasal uçuşmadan öğrencilerin olumsuz etkilendiği ortaya çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.



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