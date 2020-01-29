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Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücüye 2,5 yıl hapis

GÜVENLİK 29.01.2020, 13:06
Temizlik işçisinin ölümüne neden olan sürücüye 2,5 yıl hapis
BURSA'da, otomobiliyle, hafif raylı sistemin beton duvarlarını temizleyen işçilere çarparak Mehmet Ali Uzuner’in (42) ölümüne, Fatih Gülen (36) ve İsmail Doğruyol’un (38) yaralanmasına neden olan sürücü Kadir Ayan (27), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayan'ın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.
Kaza, 2017 yılının Nisan ayında Yıldırım ilçesinde, Bursa- Ankara Karayolu Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, Bursaray hattının duvarını temizlik çalışması başlattı. Güvenlik nedeniyle de yolun sol şeridinin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ancak Kadir Ayan 17 VM 390 plakalı otomobiliyle  dubalara çarpıp, işçilerin arasına daldı. Kazada işçilerden Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol yaralandı. Sürücü ayan ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Uzuner kurtarılamadı. Sürücü Kadir Ayan, kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan ayan, 5 ay sonra tahliye edildi.
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle ölüme neden olma ve yaralama' suçundan yargılanan sanık sürücü Kadir Ayan karar duruşmasında, "Yol çalışması sırasında ışıklı tabela yoktu. Yanımdan gri bir araba geçti. Normal hızla seyir halindeydim. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir kazaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm" dedi.
Mahkeme sürücüyü, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

 

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