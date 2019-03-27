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Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.  Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye...

Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. 
Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Kılburnu mevkiinde meydana geldi. Alaplı Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan İsmail Çavdar, aynı belediyede çalışan temizlik işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş açtı. Temizlik aracı içerisinde saldırıya uğrayan Nazım Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan İsmail Çavdar ise silah sesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Nazım Akın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
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