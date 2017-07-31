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Temizlik işçisi, Hastane Müdürü'nü bıçakladı

ERZURUM, () - ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde taşeron temizlik işçisi 40 yaşındaki Bülent T., çalışma yerinin değiştirileceği gerekçesiyle tartıştığı Hastane Müdürü Recep Çomaklı'yı 2 yerinden bıçakladı. Olay,...

Temizlik işçisi, Hastane Müdürü'nü bıçakladı

ERZURUM, () - ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde taşeron temizlik işçisi 40 yaşındaki Bülent T., çalışma yerinin değiştirileceği gerekçesiyle tartıştığı Hastane Müdürü Recep Çomaklı'yı 2 yerinden bıçakladı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Müdürü Recep Çomaklı'nın makamında meydana geldi. Her 3 ayda bir temizlik işçilerinin yerlerinin değiştirileceğini öğrenen Bülent Tepe, iddiaya göre Müdür Çomaklı'nın makamına bıçakla girdi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana temizlik işçisi olarak çalışan Büyent T., iddiaya göre, "Benim yerimi kimse değiştiremez" diyerek tartıştığı Müdür Çomaklı'yı başından ve elinden bıçakla yaraladı. Bülent T., Hastanede görevli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın akrabası olan Müdür Recep Çomaklı, Hastanenin acil servisinde tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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