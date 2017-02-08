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Temizlediği tüfek kazayla ateş alınca öldü

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde yaşayan 56 yaşındaki İsmail Engin, iddiaya göre temizlediği av tüfeğin kazayla ateş alması sonucu öldü. Kiraz'ın Karaburç Mahallesi'nde annesi ve 1 çocuğuyla birlikte yaşayan ambulans şoförlüğünden...

Temizlediği tüfek kazayla ateş alınca öldü
İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde yaşayan 56 yaşındaki İsmail Engin, iddiaya göre temizlediği av tüfeğin kazayla ateş alması sonucu öldü.
Kiraz'ın Karaburç Mahallesi'nde annesi ve 1 çocuğuyla birlikte yaşayan ambulans şoförlüğünden emekli İsmail Engin, dün akşam, balkonda av tüfeğini temizlerken, silahının kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı. Balkona çıkan yakınları kanlar içindeki Engin'i görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlı ekiplerini yaptığı kontrolde, Engin'in olay yerinde öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Engin'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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