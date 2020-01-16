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Temel kazısı sırasında bina çöktü
GÜVENLİK 16.01.2020, 11:52
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ADAPAZARI’nda bir binanın temel kazısı sırasında yanında bulunan 2 katlı boş bina çöktü. İşçiler enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük panik yaşandı.
Olay, saat 08.45 sıralarında, Adapazarı Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bir binanın temel kazısı için iş makinesiyle çalışma yapıldığı sırada, yanda bulunan 2 katlı bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Temel sahasında bulunan işçiler, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük panik yaşandı.
Enkazın yanında bulunan binada yaşayanlar güvenlik amacıyla binayı boşalttı.
Çöken binada bulunan dükkanın sabah açılmadığı, iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Müteahhit firma, yıkılan binanın enkazını kaldırmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 08.45 sıralarında, Adapazarı Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bir binanın temel kazısı için iş makinesiyle çalışma yapıldığı sırada, yanda bulunan 2 katlı bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Temel sahasında bulunan işçiler, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük panik yaşandı.
Enkazın yanında bulunan binada yaşayanlar güvenlik amacıyla binayı boşalttı.
Çöken binada bulunan dükkanın sabah açılmadığı, iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Müteahhit firma, yıkılan binanın enkazını kaldırmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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