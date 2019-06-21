Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda...

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen'in, yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki oğlu, cep telefonuyla 2 gündür babasına ulaşamayınca amcası Yılmaz Çelen'e haber verdi. Yılmaz Çelen, gittiği evde yedek anahtarla kapıyı açarak girdi, ağabeyini yatakta hareketsiz buldu. Polis ekipleri, apartmanı saran kokudan dolayı maske kullanmak zorunda kaldı.
Yapılan incelemede, Çelen'in 2 gün önce öldüğü belirlendi. Bir çocuk babası Şaban Çelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328