TEM Otoyolunda şüpheli paket alarmı (1)

Hakan KAYA/İSTANBUL,() SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Hakan KAYA/İSTANBUL,() SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
15 Mart 2019 Cuma 14:08
Hakan KAYA/İSTANBUL,() SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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