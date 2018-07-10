Özgür EREN/İSTANBUL,()-TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu'nda trafik kazası: yaralılar var (1)
Özgür EREN/İSTANBUL,()-TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç...
10 Temmuz 2018 Salı 17:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.