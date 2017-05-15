TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

KOCAELİ, () - TEM Otoylu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki 38 DP 777 plakalı otomobile 34 EZV 49 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
FOTOĞRAFLI
KOCAELİ, () - TEM Otoylu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.